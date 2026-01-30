Disputados los juegos amistosos de los Masters
Con una nutrida agenda de encuentros y una destacada producción ofensiva, el sábado 24 de enero de 2026 se llevó a cabo una intensa jornada de juegos amistosos en las categorías Master Plus y Master Especial "A" de la Fraternidad de Futbolistas Master. donde diversos equipos mostraron su nivel competitivo de cara a futuros compromisos.
En uno de los duelos más cerrados, Atlético UPA se impuso por marcador de 4-3 a Damián Carmona Electropeza, con doblete de Javier Gómez y anotaciones de Ángel Díaz y Esteban Salazar. Descontaron Juan José Pérez con doblete y Genaro Santana con uno. Por su parte, Garrincha logró una importante victoria de 3-2 sobre Leones FC, gracias a una sobresaliente actuación de Javier Cisneros Navarro, autor de los tres goles de su equipo.
Deportivo Mártires Rodríguez fue contundente al vencer 5-1 al Combinado Mezquital, con dos tantos de José Gallardo y aportaciones de Pedro Gallegos y Germán Morales Chávez también con doblete. En otro encuentro, Deportivo Toriz se impuso con claridad 3-0 ante Centeno Soccer, destacando Eduardo Martínez con dos anotaciones y Ricardo Avila con uno.
Asimismo, Corsarios superó 3-1 al Combinado San Francisco con goles de Carlos Agundis, Aníbal Rivera y Guillermo Ruiz, mientras que Santa Fe protagonizó uno de los partidos con más goles al derrotar 5-3 a Banda Plateada, con destacadas actuaciones ofensivas de Óscar Rivera con doblete, Raymundo Loredo, Marco Méndez y Juan Manuel Aguilar con un gol cada uno.
En la categoría Master Especial "A", el conjunto Azul & Oro mostró su poder ofensivo al vencer 8-3 a Ex Alumnos Salesianos, con una destacada actuación, con goles de José Villaseñor, Juan Campo y Filiberto Rico. Por su parte, Deportivo Unión se impuso 3-2 a Deportivo Camarena en un duelo equilibrado.
Finalmente, Cardona derrotó 5-1 a Milo–Siglo XX, mientras que Amigos del Balón y la Victoria consiguió una victoria por la mínima 1-0 con anotación de José de Jesús Escobar frente a Generación "60", cerrando así una jornada caracterizada por la intensidad, el juego limpio y la alta participación ofensiva.
