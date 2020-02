Dividen puntos Duques Morales y Dep. Serviaire

Con un empate a dos goles, finalizó el duelo de la jornada 5 de la categoría Alto Nivel Euro Crack´s de la Asociación Central de Deportistas de Futbol, entre los equipos de Duques Morales y Deportivo Serviaire, por lo que se repartieron los puntos en disputa.

TRIUNFO CÓMODO

El cuadro del Milán SD no tuvo problemas para vencer al De Anda Club, que en esta ocasión no salió con buena puntería y finalmente cayó con cartones de 5 goles a cero, por lo que en esta fecha no pudo sumar unidades a su cuenta.

BUEN TRIUNFO

El que sí pudo sumar para su contabilidad, fue el cuadro del Real Cheix "A" que capitalizo sus oportunidades frente al marco del Atlético Hogares, para de esta forma llevar la victoria con marcador de 3 goles a 1.

DIERON ZARPAZO

En esta ocasión los Felinos FC le dieron un buen zarpazo a los Puros Cuates 21, a los que derrotaron con marcador de 6 goles a 1, en un duelo que fue bien disputado.

SIGUE SUMANDO

El Atlético Primos hizo lo necesario para llevarse la victoria de 2-0 ante el Euro PC Plus y mantenerse dentro de los primeros lugares de su grupo, el cual se está cerrando mucho por los diferentes resultados del resto de las escuadras.

GANAN LOS CUERVOS

Con marcador de 2-0, el equipo del Cuervos Soccer obtuvo una importante victoria ante el Accesorios Central, que por más que luchó, en esta ocasión no pudo salir airosos del juego.

TRIUNFO MÍNIMO

Un partido muy disputado fue el que protagonizaron los equipos Transportes Menchaca y el Atlético Don Frank, duelo que fue muy cerrado, en donde los dos equipos pudieron haber obtenido la victoria, pero los transportistas capitalizaron una de las que tuvieron.

VICTORIA HOLGADA

El Deportivo Real Tierra Blanca "A" superó con cartones de 4 goles a cero al Atlético Panamá, en una buena victoria que les sirve para posiciones mejor en la clasificación general por equipos.