Djokovic no logra su 25to. título grande

MELBOURNE.- Como solo los verdaderos campeones lo hacen, Novak Djokovic evaluó como algo en lo que trabajar el torneo en el que quedó a dos sets de conquistar su elusivo 25mo título de Grand Slam.

Ambos finalistas del Abierto de Australia perseguían la historia y Carlos Alcaraz, de 22 años, remontó para vencer a Djokovic en cuatro sets el domingo por la noche.

"Me estás hablando diez minutos después de haber perdido la final, así que, por supuesto, voy a estar un poco amargado por la derrota", expresó Djokovic en su conferencia de prensa oficial posterior a la final. "Pero, de nuevo, perdí contra el número uno del mundo y ya un jugador legendario".

Fue la primera vez que Djokovic perdió una final en Melbourne Park, donde ha ganado 10 de sus 24 títulos de Grand Slam en individuales. Aunque sus 24 campeonatos ya son récord en el tenis masculino y en la era Open. Es algo en lo que todavía está decidido a mejorar.

Puso fin a una racha de cuatro derrotas en semifinales en Slams con una victoria en semifinales sobre el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, Jannik Sinner, uno de los dos hombres que han estado bloqueando durante dos años su camino hacia ese 25to campeonato.

Le ganó un set a Alcaraz, pero no pudo completar la misión, después de que la semifinal se extendió hasta la 1:30 de la mañana del sábado.

"Sabía que probablemente tendría que vencer a dos de ellos en el camino hacia el título. Vencí a uno, lo cual es genial, así que es un paso más adelante de lo que he llegado en los Grand Slams el año pasado. Muy agradable, alentador", indicó Djokovic.

"Pero, ya sabes, no es suficiente para mí. Voy a seguir presionando y ver si tengo otra oportunidad".

Djokovic, de 38 años, redujo sus expectativas cuando admitió abiertamente que Alcaraz y Sinner estaban jugando a un nivel más alto que cualquier otro en el tenis, y eso le quitó algo de presión. Pero no ha perdido la fe en que todavía puede vencerlos.