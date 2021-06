Djokovic regala raqueta a niño mexicano tras ganar Roland Garros (VIDEO)

Luego de conseguir el segundo Roland Garros de su carrera, Novak Djokovic le obsequió su raqueta a un niño mexicano, siendo esta una de las escenas más emotivas que regaló la final del Grand Slam en París.

¿Vieron cuando #NovakDjokovic, campeón del @rolandgarros le regaló su raqueta a un niño?



Él es Mateo, tiene once años, es mexicano y tiene una anécdota que contar para toda la vida ????.

Esta tarde estará en #PerspectivasMX pic.twitter.com/ft2c4yr65r — Mario Gonzalez (@MarioCNN) June 14, 2021

En múltiples videos se observa como al término del partido, Djokovic se fue acercando poco a poco a la grada en busca del niño mexicano para así regalarle uno de los momentos más especiales que seguramente tendrá en su vida el aficionado.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el tenista de 34 años aclaró el motivo de su gran gesto: "Bueno, no conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando iba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba."

El serbio entre risas aseguró que incluso le dio tácticas: "Me decía: 'Mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, luego lánzate y ve por su revés.' Me estaba entrenando literalmente".

"Consideré que era la mejor persona para darle la raqueta después del partido. Esa fue una especie de agradecimiento por estar conmigo y apoyarme", sentenció el tenista número uno del mundo.