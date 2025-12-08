Djokovic vaticina final entre Portugal y México en Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de comenzar, dejando en el planeta entero una gran expectativa por conocer qué ocurrirá en el torneo de la FIFA.

El evento, que comenzará en la cancha del Estadio Azteca, ha llamado la atención de grandes figuras del deporte, uno de ellos el tenista serbio Novak Djokovic, quien durante la más reciente fecha de la Fórmula 1 compartió su pronóstico para la final del certamen.

De acuerdo con Djokovic, el campeón de la histórica edición en los tres países saldrá tras una aguerrida final entre México y Portugal, dejando a Cristiano Ronaldo como el gran ganador.

"El campeón será Portugal y va a vencer a México en la Final... Sí, es lo que dije, que sería arriesgado al respecto: Portugal-México en la Final, Portugal la gana", indicó el serbio.

Las palabras del brillante atleta de inmediato llegaron a las redes sociales, plataformas en las que se habló del próximo duelo amistoso entre ambos, que servirá para la reinauguración del "Coloso de Santa Úrsula", un juego que será una gran fiesta al ver al cuadro luso con todas sus estrellas.