Doble oro potosino en el raquetbol
Danna Hernández y Santiago Castillo brillan en en la Olimpiada Nacional
Los raquetbolistas del Club Deportivo Punto Verde, Santiago Castillo y Danna Hernández, hicieron vibrar a la afición potosina al conquistar las medallas de oro para San Luis Potosi dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en la disciplina de raquetbol, que se desarrolla en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento.
En la categoría individual varonil Sub 16, Santiago Castillo protagonizó una final potosina frente a Axel Sánchez, imponiéndose en cuatro sets por parciales de 11-4, 7-11, 11-8 y 11-8 para quedarse con la medalla de oro. Axel Sánchez todavía tendrá actividad este viernes, cuando dispute la medalla de plata frente al chihuahuense Elías Medrano a las 10:00 horas en el CDTAR.
El segundo oro para San Luis Potosí llegó gracias a Danna Hernández, quien se coronó campeona en la categoría individual femenil Sub 16 tras derrotar a la zacatecana Marcela Flores en cuatro sets con parciales de 11-5, 11-4, 5-11 y 11-5.
Por su parte, María Emilia Malo Azcona buscará este viernes la medalla de plata precisamente ante Marcela Flores, en duelo programado para las 11:00 horas.
En dobles femeniles Sub 16, Danna Hernández y María Emilia Malo avanzaron a la gran final luego de vencer contundentemente a la dupla bajacaliforniana conformada por Alana Montero y Layla González en tres sets corridos por 11-7, 11-7 y 11-0. Ahora disputarán el oro frente a Fernanda Escamilla y Marcela Flores este viernes a las 13:00 horas.
La delegación potosina también aseguró medallas de bronce en dobles mixtos. En la categoría Sub 14, Inti Hernández y Andrea Martínez subieron al podio, mientras que en Sub 21 lo hicieron Nicolás Galindo y Ximena Bustamante.
Asimismo, en dobles mixtos Sub 12, la dupla integrada por Christopher Aradillas y Lia Montserrat González disputará la gran final frente a Sevilla Luna y Gracia Castro, de Baja California, este viernes a las 14:00 horas.
Uno de los momentos más destacados y emotivos de la jornada fue protagonizado por Santiago Castillo, quien disputó las semifinales de dobles mixtos con la mano derecha fracturada, mostrando entrega, corazón y determinación para mantenerse compitiendo y defender los colores potosinos.
