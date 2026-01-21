Dolorosa derrota del ADSL Femenil

En un encuentro de alta intensidad y emociones constantes, el Atlético de San Luis Femenil no pudo hacer valer su condición de local y terminó cayendo 0-2 ante el América, en duelo correspondiente al torneo Clausura 2026, disputado en el estadio Alfonso Lastras.

El partido inició con gran ritmo y apenas al minuto 3, Kiana Palacios conectó un cabezazo que encendió las alarmas en el arco potosino. Durante los primeros minutos, las Águilas se volcaron al frente, cargando su ataque principalmente por la banda derecha. Al minuto 18, la guardameta Valeria Zárate se empleó a fondo para salvar su portería y mantener el empate.

La respuesta del conjunto potosino llegó al minuto 25, cuando tras un contragolpe, Becky Contreras definió por encima del arco americanista; el balón se estrelló con fuerza en el travesaño, quedándose cerca de abrir el marcador. El Atlético de San Luis mostró intensidad y buscó el gol cada vez que tuvo oportunidad. Al 32´, América volvió a exigir a Zárate con un disparo que la arquera rojiblanca controló sin mayores complicaciones.

El cierre de la primera mitad fue trepidante, con intervenciones clave de ambas porteras que mantuvieron el cero en el marcador y provocaron el asombro de los aficionados, dejando la expectativa de un segundo tiempo aún más emocionante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para la parte complementaria, el ritmo no disminuyó y al minuto 52, Valeria Zárate volvió a intervenir de manera oportuna para evitar que el América se adelantara. Sin embargo, al 60´, tras un contragolpe fulminante, Irene Guerrero logró abrir el marcador a favor de las visitantes. Diez minutos después, Nancy Antonio amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área.

Pese a la propuesta ofensiva del conjunto potosino en la recta final, el gol no llegó y el encuentro concluyó con derrota para el Atlético de San Luis Femenil en casa. De cara a la Jornada 5 del Clausura 2026, las potosinas volverán a jugar como locales, cuando reciban a Tijuana con la intención de sumar sus primeros tres puntos del torneo, respaldadas por el apoyo de su afición.