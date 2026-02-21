Doloroso traspié de Potosinos FC

La escuadra del Potosinos Futbol Club vendió cara su derrota, pero terminó cayendo 3-1 ante los Necaxa, en duelo correspondiente a la jornada 22 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, los Rayos sumaron tres importantes puntos para llegar a 30 unidades, mientras que el conjunto potosino se quedó con 27 puntos en el décimo lugar de la tabla, además de acumular cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

El partido fue intenso desde el silbatazo inicial, con un Necaxa decidido a imponer condiciones en casa. Apenas en los primeros cinco minutos de juego, los locales sorprendieron con un "gol de vestidor" por conducto de Manuel Carrillo, quien puso en ventaja a los Rayos tras aprovechar la presión ejercida sobre la zaga potosina.

Lejos de desmoronarse, el Potosinos FC reaccionó y adelantó líneas en busca del empate. La insistencia rindió frutos al minuto 20, cuando Santiago Guzmán apareció para igualar el marcador 1-1, devolviendo la esperanza al cuadro visitante.

Las acciones continuaron equilibradas, con aproximaciones en ambas porterías. Sin embargo, al minuto 35, una falta de la defensa potosina en los linderos del área derivó en un tiro libre que fue cobrado por Eder Chávez. La barrera se abrió y el balón terminó en el fondo de las redes para el 2-1 para los locales con el que se fueron al descanso.

En la parte complementaria, el encuentro mantuvo un ritmo parejo y disputado. Ambos equipos alternaron el dominio y generaron oportunidades, pero sin la claridad necesaria para concretar. Cuando el partido parecía encaminado a una definición cerrada, al minuto 86, una desatención defensiva permitió que Emilio Vargas quedara solo frente al arco y definiera con contundencia para sentenciar el 3-1 definitivo.