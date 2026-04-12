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Donald Trump critica al papa León XIV por postura sobre Irán

Las tensiones entre Trump y el papa León XIV aumentan en medio de negociaciones en Pakistán.

Por AP

Abril 12, 2026 07:52 p.m.
A
Donald Trump critica al papa León XIV por postura sobre Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump criticó al papa León XIV en redes sociales el domingo y afirmó que el primer papa estadounidense debería "dejar de complacer a la Izquierda Radical".

Críticas de Donald Trump al papa León XIV

Fue una arremetida extraordinaria contra el líder mundial de la Iglesia católica, que agravó una disputa que comenzó por la guerra en Irán.

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el presidente en redes sociales. "No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

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Poco después, habló con reporteros luego que el Air Force One aterrizó fuera de Washington procedente de Florida.

"No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear", dijo Trump.

"Es una persona muy liberal", añadió Trump sobre León. "No soy fan del papa León".

Llamado del papa León XIV a la paz en Irán

La publicación de Trump se produjo después que León denunciara la "ilusión de omnipotencia" que está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y exigiera que los mandatarios se detengan y negocien la paz.

León XIV presidió un servicio vespertino de oración en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego.

El papa no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Trump en su oración. Pero el tono y el mensaje de León XIV parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

León tiene previsto partir el lunes para un viaje de 11 días a África.

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