¿Dónde se jugaría el León vs América?

A 10 días de que el León reciba el América por la Fecha 14 del Guardianes 2020, no hay sede en teoría para efectuar ese partido.

Este día Roberto Zermeño, representante de Club Deportivo y Social León, A.C, tomó posesión del estadio de León, como su legítimo dueño, después de haber ganado el litigio el pasado mes de octubre de 2019.

Se suponía que el empresario respetaría el contrato de arrendamiento del Grupo Pachuca, dueño del club León, con el municipio, pero por la madrugada gente del club comenzó a sacar las pertenencias de las oficinas y la tienda de ropa y por la mañana llegaron supuestos representantes legales de Zermeño a hacerse de la tenencia del inmueble.

¿Dónde se jugará el partido contra las Águilas?

En el reglamento de competencia de la Liga MX, no existe algún apartado que hable al respecto, pero en el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, se lee en el artículo 58 que el Comité Ejecutivo podrá autorizar un cambio por causas de fuerza mayor, como las que se están presentando.

"Artículo 58 El Comité Ejecutivo no autorizará el cambio de sede y/o Estadio durante la Temporada que se está llevando a cabo, excepto por causas de fuerza mayor. El Comité Ejecutivo tendrá la facultad exclusiva de determinar las sedes y/o Estadios en los que por ninguna circunstancia, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, se podrá autorizar el cambio".

El reglamento señala que en caso de que sea autorizado un cambio, el club no podrá jugar en otra plaza ocupada por un club de la Liga MX o Expansión.

Por regla general, el Comité Ejecutivo no autorizará el cambio de sede y/o Estadio hacia una sede y/o Estadio que se encuentre ocupada por otro Club".

Las sedes más cercanas con estadios que "cumplan" con los requisitos para alojar un partido de este tipo son Sergio León Chávez en Irapuato y Miguel Alemán en Celaya.

El partido entre León y América está programado para celebrarse el lunes 19 de octubre a las 21:06 horas en el estadio León.