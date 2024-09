¿Dónde y a qué hora ver el primer Monday Night Football de la NFL?

Este lunes llegará a su fin la primera semana de la NFL con el primer Monday Night Football de la temporada, donde los San Francisco 49ers serán anfitriones de los New York Jets.

Este partido será especial por ser el regreso del veterano Aaron Rodgers a los controles del equipo neoyorkino, tras su lesión en la primera semana de la temporada pasada.

Sin embargo, los gambusinos se presentan en casa en el estadio Levi's tras ser el mejor equipo de toda la Conferencia Nacional y quedar al borde de un nuevo anillo en el Super Bowl pasado, donde cayeron contra los Chiefs de Kansas City.

Por su parte, los Jets traen altas expectativas por aficionados y expertos, quienes creen que podrían ganar su división por primera vez desde 2002. Para ello, los referentes de esta esperanza son desde luego Rodgers, Suace Gardner, Garret Wilson, Breece Hall, Tyron Smith y Mike Williams.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL MONDAY NIGHT FOOTBALL SAN FRANCISCO 49ERS VS NEW YORK JETS?

Día: lunes 9 de septiembre

Hora: 18:15 horas

Transmisión: ESPN y Disney+