¿Dónde y a qué hora ver los juegos del viernes en Liga MX?

Este viernes se abre el telón de una nueva jornada en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX y será con doble cartelera, con partidos que podrían significar el comienzo del fin de la temporada para algunos equipos o, por el contrario, la oportunidad de meterse en zona de clasificación.

Afortunadamente, uno de esos partidos será transmitido por televisión abierta, aunque el otro también se podrá ver de forma gratuita a través de YouTube.

Primero, el Mazatlán recibirá en El Encanto a los Gallos Blancos del Querétaro en un verdadero duelo de necesitados. Ambos se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, al ser penúltimo y antepenúltimo con 7 y 8 puntos respectivamente, por lo que necesitan ganar esta noche para acercarse, aunque sea a la zona de clasificación vía play in; de lo contrario, podrían empezar a despedirse del torneo.

Más tarde, los Xolos recibirán en el estadio Caliente a los Tuzos del Pachuca, en lo que será un duelo atractivo de estrategias. Tijuana bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio está ante la oportunidad de meterse en zona de clasificación directa al estar en el séptimo escalón con 17 unidades, mientras los dirigidos por Guillermo Almada se quedarían al borde de acceder al repechaje si se imponen esta noche en la Perrera.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver los partidos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 11?

- Mazatlán vs Querétaro

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y FOX Sports

- Tijuana vs Pachuca

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Caliente TV