Dónde ver los partidos de la Liga MX de este sábado

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La jornada 4 del Clausura 2023 comenzó con el partido electrizante entre Atlas y Santos el jueves pasado. Continuó con los encuentros del viernes en los cuales destacó la victoria del Monterrey sobre Puebla y el aburrido empate sin goles entre Pumas y Tijuana.

Este sábado, el líder del campeonato y dos de los cuatro grandes toman el escenario. A continuación, dónde y a qué hora ver cada partido.



TIGRES VS ATLÉTICO SAN LUIS

HORA: 19:05 hrs

ESTADIO UNIVERSITARIO

TRANSMISIÓN: ViX Plus

AMÉRICA VS MAZATLÁN

HORA: 21:05 hrs

ESTADIO AZTECA

TRANSMISIÓN: Canal 5, TUDN y ViX



JUÁREZ VS CHIVAS

HORA: 21:05 hrs

ESTADIO OLÍMPICO BENITO JUÁREZ

TRANSMISIÓN: Fox Sports y Fox Sports Premium