¿Dónde y cuándo ver la Jornada 6 del Apertura 2019?

El apertura 2019 llegó a un tercio del torneo y aquí el tradicional ¿dónde y cuándo ver la Jornada 6?



Veracruz vs Atlético de San Luis

Viernes 23 agosto 19:00 horas / Azteca 7

Veracruz suma 31 partidos de liga sin conseguir la victoria.



Morelia vs Pumas

Viernes 23 agosto 21:00 horas / Azteca 7

Gastón Lezcano, de Morelia, es el jugador con más faltas recibidas en el Apertura 2019; le han cometido 21 infracciones en cinco juegos (4,2 por juego).



Santos Laguna vs Monterrey

Viernes 23 agosto 21:00 horas / Fox Sports 2

Monterrey ganó y mantuvo su valla invicta en los últimos tres enfrentamientos ante Santos Laguna en Liga MX; es la primera vez que lo logra en la competencia.



Querétaro vs León

Sábado 24 agosto 17:00 horas / Imagen TV (Canal 3.1)

Querétaro acumula siete juegos invicto como local en Liga MX (5V 2E); previamente, había perdido sus cinco últimos partidos en casa en la competencia.



Pachuca vs Atlas

Sábado 24 de agosto 19:06 horas / Fox Sports 2

Pachuca no logró victorias en sus últimos tres juegos como local en Liga MX (1E 2D); previamente, había ganado sus anteriores ocho encuentros en casa.



Cruz Azul vs Puebla

Sábado 24 de agosto 19:00 horas / TUDN (Canal 5.1) SKY (547)

Cruz Azul se mantuvo invicto en los últimos cuatro enfrentamientos ante Puebla en Liga MX (1V 3E); sin embargo, ganó solo uno de los nueve más recientes (5E 3D).



Tigres vs América

Sábado 21:00 horas / TUDN (Canal 5.1)

Tigres acumula 12 juegos sin perder como local en Liga MX (10V 2E); es su mejor racha desde julio de 2018, cuando llegó a 29 encuentros sin derrotas en casa (22V 7E). Renato Ibarra es el único jugador de América con al menos dos goles y dos asistencias en el Apertura 2019; además, es el de mayor cantidad de chances creadas (14) en el torneo para las Águilas.



Toluca vs Tijuana

Domingo 25 agosto 12:00 horas / TUDN

Tijuana recibió el primer gol del partido en sus últimos ocho encuentros como visitante en Liga MX; sin embargo, ganó tres de ellos (3V 5D). Toluca concedió, desde fuera del área, cuatro de sus ocho goles en el Apertura 2019; es la mayor cantidad (4) y porcentaje (50%) en el torneo.



Chivas vs Tigres

Domingo 25 agosto 17:00 horas / TUDN, Azteca 7, Chivas TV

A Guadalajara le han cobrado cinco penales a favor en el Apertura 2019; es el equipo con mayor cantidad en el torneo.