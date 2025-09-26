Donovan Carrillo apunta a Top 10 en Juegos Olímpicos Invierno

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El joven mexicano de 25 años logró su pase a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, que diputará en febrero de 2026 en Milano-Cortina.

Esto lo consiguió con una rutina inspirada en Elvis Presley y canciones como 'My Way', 'Jailhouse Rocky' y 'A Little Less Conversation'.

¿Cuál es la meta de Donovan Carrillo para los Juegos de Invierno?

"No descarto la posibilidad de un resultado histórico, estoy convencido que puedo tirar a un Top 10 o algo mejor. Es importante ser consistentes; si se hacen uno, dos, tres o cinco cuádruples deben ser precisos", confesó Carrillo.

"Es trabajar por el objetivo y hacer historia. Como mexicanos tenemos potencial de llegar lejos en el deporte internacional, pero es importante creérnosla y dar lo mejor de nosotros mismos en el día a día", señaló el patinador, originario de León, Guanajuato.

Además, aseguró que esta próxima justa no le causa nervios, y se mostró convencido de sus capacidades, lo que transmitió ilusión entre todos sus seguidores.

"No lo veo tanto como nervios. Honestamente, cuando lo ves así afecta un poco más, pero lo veo como algo que emociona. Estamos a pocos meses, me emociono, trato de vivir la emoción, buscar motivación e inspiración para dar lo mejor de mí, fuera o dentro de la pista, lo que como o duermo y todas las decisiones me encaminen al mejor resultado. Le di ese switch y ahora es algo que me emociona y no me pone nervioso", expresó en conferencia de prensa.