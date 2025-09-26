Busquets se retirará al final de la temporada de la MLS

MIAMI (AP) — Sergio Busquets, el excentrocampista del Barcelona y de la selección española, se retirará del fútbol al final de su actual temporada con el Inter Miami, anunció el equipo de la MLS.

Busquets, de 37 años, es ampliamente considerado como uno de los mejores mediocampistas defensivos de su generación, formando un legendario trío de volantes del Barcelona junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta, detrás de Lionel Messi.

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", dijo Busquets en un video publicado el viernes en Instagram. "El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos y junto a los mejores compañeros de viaje"

Busquets debutó con el Barcelona en 2008 bajo la dirección de Pep Guardiola y llegó a disputar 722 partidos para el club, colocándose en el tercer lugar de todos los tiempos detrás de Xavi y Messi. Ganó nueve títulos de la liga española y la Liga de Campeones en tres ocasiones.

"El Barcelona es el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", dijo Busquets.

Lo que a Busquets le faltaba en velocidad y goles, lo compensaba con creces en su capacidad de recuperación, pases precisos y habilidad para proporcionar equilibrio al equipo tanto en defensa como en ataque.

"Era un jugador que sustentaba al equipo. Muy inteligente: no era el más rápido, pero sí el más rápido de cabeza", comentó Xabi Alonso socio de Busquets en el mediocampo de la selección y actual técnico del Real Madrid. "Siempre estaba un metro por delante para tomar la decisión correcta".

El Barcelona lo alabó como "uno de los mejores centrocampistas de la historia y uno de los pilares del mejor Barça de todos los tiempos".

Jugó 143 partidos para España, consagrándose campeón de la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2012. Fue el capitán de España al retirarse de la competición internacional en 2022.

En 2023, Busquets se unió al Inter Miami, donde se reunió con Messi y otros excompañeros del Barcelona, Luis Suárez y Jordi Alba.

Sus ex compañeros — y rivales — le elogiaron en las redes sociales.

"¡Cómo he disfrutado a tu lado! ¡Qué bien lo pasamos! Eres uno de lo más grandes de la historia del fútbol, sin duda alguna", dijo Iniesta en Instagram.

Sergio Ramos, el ex zaguero del Real Madrid y otro compañero en la Roja, recordó el tiempo que compartieron juntos en la cancha: "Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica".