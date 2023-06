Doria y Aguirre podrían no jugar en Cruz Azul, señalan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Según diversos reportes, tanto Eduardo Aguirre como Matheus Doria no serán contratados con Cruz Azul.

Ambos futbolistas habían presentado exámenes médicos con la Máquina, pero al final de cuentas no serán parte del equipo para el torneo siguiente de la Liga MX.

Hay dos versiones al respecto sobre esto, la primera es que no llegaron a un acuerdo contractual, que lo que se les ofrecía de sueldo no llenaba sus expectativas.

Y la segunda es que no pasaron los exámenes médicos. La directiva de Cruz Azul hasta el momento no ha confirmado la información.

Eduardo Aguirre cuando llegó a la ciudad de México dijo que estaba sano, que sus lesiones habían quedado atrás. Doria estuvo varios días en México, sin dar declaraciones sobre su fichaje.

Está noticia corre junto cuando llegó al país Diber Cambindo delantero colombiano que se dice arrastra una lesión que lo tendría sin jugar por dos meses.