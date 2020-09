Dos Santos se reencuentra con "El Pollo" Briseño, un año después

Fue la noche del 28 de septiembre de 2019, hace casi un año ya.

Minuto 35. Jugada en tres cuartos se cancha. La pelota va botando, Giovani Dos Santos toca el balón con la pierna izquierda, Antonio Briseño llega tarde, no detiene el vuelo de la pierna y los tachones de su zapato se clavan en el muslo derecho del americanista.

La imagen es tremenda y grotesca, un boquete en la pierna de "Gio". Tarjeta roja inmediata para "El Pollo" que fue castigado con seis juegos de suspensión.

El delantero de las Águilas recibió 30 puntadas por la dura entrada y un mes después volvió a las canchas.

Este sábado, día de Clásico Nacional, puede ser que se vuelvan a ver las caras. Ambos son suplentes, pero ambos tienen amplias posibilidades de jugar. ¿Qué se dirán? ¿Cómo se comportarán?

La realidad es que después de esa entrada de "El Pollo", la carrera para ambos he venido en declive, ninguno se ha vuelto a consolidar. ¿A quién le afectó más?

Giovani Dos Santos, el 10 del América, después de aquella noche apenas ha sido titular en 11 juegos. En este torneo no ha iniciado ningún partido.