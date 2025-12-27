Draper dice no estar listo para Australia

LONDRES.- Jack Draper, quien ha jugado solo un partido de tenis desde Wimbledon debido a una lesión, no estará en forma para el Abierto de Australia del próximo mes.

La temporada 2025 del décimo clasificado del mundo, se vio prematuramente interrumpida por un moretón óseo en su brazo izquierdo.

"Desafortunadamente, mi equipo y yo hemos decidido no ir a Australia este año. Es una decisión realmente, realmente difícil", indicó Draper en un video el viernes en la red social X. "Obviamente, Australia siendo un Grand Slam, es uno de los torneos más grandes en nuestro deporte".

"Sin embargo, he tenido esta lesión durante mucho tiempo. Estoy en las etapas finales del proceso y volver a la cancha para jugar partidos al mejor de cinco sets tan pronto no parece una decisión inteligente en este momento."

Draper se retiró de su partido de segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos en agosto antes de dar por terminada su temporada poco después. Perdió en la segunda ronda de Wimbledon ante Cilic.