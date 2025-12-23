Duelazos en Liga de Futbol Azteca

La Fecha 7 del Torneo Mictlán 2025, dentro de la Categoría Ascenso Héctor Leyva de la Liga de Futbol Azteca, se disputó este domingo 21 de diciembre con encuentros cargados de lucha, emociones y resultados que comienzan a perfilar a los equipos protagonistas del certamen.

REPARTO DE PUNTOS

En un partido equilibrado de principio a fin, La Alianza F.C. y Deportivo Doble RR terminaron empatados 1-1, con goles de Pablo Fernando Leos y Luis Eduardo Andablo, respectivamente. El encuentro fue bien conducido por el silbante Alfredo Castañón Martínez.

GRAN TRIUNFO

Con un funcionamiento sólido y ordenado, Deportivo Luna se llevó una clara victoria de 3-0 sobre Atlético de Turrubiartes, gracias a las anotaciones de Héctor Rodríguez, Osiel Torres y Orlando Santana, en un duelo dirigido por Antonio Rodríguez.

GANÓ BIEN

Deportivo Maratuz mostró efectividad en momentos clave para derrotar 2-0 a Unión Julias, con goles de Israel Sánchez y Mario García, manteniendo el control del partido bajo el arbitraje de José Esteban Castillo Martínez.

SOBRESALIENTE

VICTORIA

Con un ataque contundente, Deportivo Paisanos se impuso 4-0 a Comercializadora H. A., destacando el doblete de José Arturo Tapia, además de los tantos de Emmanuel Sánchez y Juan Torres, en un encuentro bien llevado por Luis Antonio Zúñiga Picazzo.

En lo administrativo, Zorros del Desierto se adjudicó la victoria 2-0 en la mesa ante Real Gales. Por su parte, los encuentros entre Carpintería Benja´s FC vs Atlético Salazares y Buenavista FC vs Atlético Palmeiras quedaron pendientes, a la espera de reprogramación oficial.

SEGUNDA FUERZA

Con un planteamiento sólido y contundente, Elite Titans se metió a la cancha con decisión para superar 3-0 a Cuates de Puebla. Óscar Mireles, Luis Ángel Martínez y Antonio Mireles fueron los encargados de firmar el triunfo, en un partido bien llevado por el árbitro José Luis Martínez Martínez.

VICTORIA MÍNIMA

En uno de los encuentros más disputados de la jornada, Descendencia Bravos F.C. logró imponerse 2-1 a Deportivo San Alberto, con un doblete de Luis Adrián Ortiz, que resultó determinante ante el descuento de José Antonio Salas. El silbante Juan Ramón Jara mantuvo el control de un choque de mucha intensidad.

SUMA OTRO TRIUNFO

Con orden defensivo y eficacia al frente, Inter San José derrotó 2-0 a Los Muchachos de Don Beto. Héctor Sánchez y Pedro Ramírez marcaron los goles que sellaron una victoria clave bajo el arbitraje de José Esteban Castillo Martínez.

CERRADO DUELO

En un duelo cerrado y de pocas oportunidades, Atlético Maracruz se llevó los tres puntos al vencer 1-0 a Deportivo Cachorros, gracias a la anotación de Omar Alejandro Rodríguez, en partido dirigido por Luis Antonio Zúñiga Picazzo.

SUMA DE A TRES PUNTOS

La contundencia fue clave para Carpintería Gody F.C., que superó 2-0 a Costanzo F.C., con doblete de Juan Carlos Gutiérrez, en otro encuentro arbitrado por Luis Antonio Zúñiga Picazzo.

El encuentro entre Deportivo Reyes Colombia y Spartanos F.C. quedó pendiente, a la espera de definición y programación oficial.