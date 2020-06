Dueños rechazan propuesta para la temporada de Grandes Ligas

La propuesta que el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas envió al comisionado Rob Manfred para disputar una temporada de 114 encuentros con postemporada extendida, fue rechazada este miércoles por los dueños de los equipos.

De acuerdo con información de Ken Rosenthal de "The Athletic", los propietarios no enviarán una contraoferta.

La oficina de Grandes Ligas está interesada en celebrar una temporada regular más corta de alrededor de 60 juegos para llegar a Playoffs lo antes posible.

La esperanza es completar los Playoffs antes de que una posible segunda ola del nuevo coronavirus paralice de nuevo los deportes. Los dueños quieren asegurar el dinero de los acuerdos de televisión.

El sindicato, como parte de su propuesta, incluía el potencial de aplazamientos masivos si la postemporada se cancelaba debido a una nueva propagación de Covid-19.

Esta es una semana crucial si las dos partes querían comenzar a jugar en algún momento a principios de julio, y hasta ahora ha habido un impulso limitado hacia un acuerdo.

A principios de esta semana, Jeff Passan de ESPN informó que el comisionado Rob Manfred estaría dispuesto a forzar una temporada más corta con salarios prorrateados si las dos partes no pudieran llegar a un acuerdo.