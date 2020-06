Durant pone un pie en la MLS

El astro de basquetbol Kevin Durant adquirió un 5% del paquete accionario del Union de Filadelfia, con opción para comprar otro 5% más adelante, según informó el lunes el equipo de la MLS.

"Siempre me gustó el futbol y mis asesores y yo sentimos una conexión inmediata con los dueños y con el personal del Philadelphia Union", declaró el astro de la NBA en un comunicado. "No me verán por ahora en los partidos, pero mi equipo y yo tendremos una participación activa en la comunidad para tratar de devolverle algo a (la localidad de) Chester (Pensilvania) y a Filadelfia".

Thirty Five Ventures, una empresa que maneja con su agente Rich Kleiman, ayudará a promocionar el equipo y a forjar lazos con la comunidad a través de la Kevin Durant Charity Foundation.

"Creemos que podemos captar nuevos aficionados en Filadelfia y más allá también", dijo Kleiman.

La Liga Mayor de Futbol (MLS) está en receso desde el 12 de marzo por la pandemia del coronavirus. Reanudará sus actividades el mes que viene.

La NBA está inactiva desde el 11 de marzo y se reanudará en agosto.

Durant pertenece a los Nets de Brooklyn pero todavía no jugó un solo partido porque se recupera de la rotura del tendón de Aquiles sufrida el año pasado en el quinto juego de la final de la NBA entre Warriors y Toronto.

El basquetbolista dijo que estudió la posibilidad de involucrarse con el D.C. United, pero que esas gestiones no prosperaron.

Durant no es el primer jugador de la NBA que se interesa en la MLS. James Harden, de los Houston Rockets, es accionista del Houston Dynamo y del Houston Dash de la liga femenina NWSL desde el año pasado.