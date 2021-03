Durant sigue fuera; Nets serán precavidos con Griffin

Kevin Durant seguirá sin jugar durante el resto de la semana y no está claro cuando volverá a la alineación de los Nets de Brooklyn, lo que significa que estará al menos un mes fuera por un tirón en el muslo izquierdo.

Blake Griffin también estará ausente de la alineación el jueves, cuando los Nets reanuden su temporada ante Boston, aunque enfatizó que no está lesionado. Los Nets y el jugador consideran mejor que se tome su tiempo incrementando la carga de trabajo tras firmar el lunes con el equipo.

Durant no ha jugado desde el 13 de febrero, cuando enfrentó a Golden State. Los Nets esperaban que la lesión del tendón de la corva no fuera seria, pero el 26 de febrero anunciaron que una resonancia magnética mostró una imagen más clara del problema.

Así, se confirmó que Durant seguiría fuera durante el descanso por el Juego de Estrellas.

"Creo que recibimos el segundo escáner y sabíamos que esto iba a ser más largo", dijo el coach Steve Nash el miércoles. "En la primera prueba vimos un sangrado y la imagen no estaba clara. Entonces con el segundo escáner nos dimos cuenta de que este sería el calendario y veremos, podría cambiar. Pero esperábamos que fuera por un mes o lo que termine siendo".

Nash agregó que Durant se someterá a otra resonancia magnética la próxima semana. Indicó que el alero estelar ha estado en la cancha realizando tiros individuales, pero no ha podido hacer ejercicios en toda la cancha y los Nets quieren ver que sane correctamente cuando reevalúen la lesión.

Durant regresó esta temporada tras perderse toda la campaña anterior mientras se recuperaba de una cirugía para reparar una ruptura en el tendón de Aquiles. Nash indicó que los Nets no creen que esta última lesión en la otra pierna sea por sobrecompensar la lesión que sufrió en la final del 2019.

"A pesar de sus antecedentes, y tras la evaluación de su historial médico, no creemos que estos dos problemas estén relacionados de ninguna manera", dijo Nash.

Griffin no ha jugado desde el 12 de febrero y estuvo inactivo el resto del tiempo que pasó con los Pistons de Detroit antes de llegar a un acuerdo para rescindir su contrato el viernes pasado. El miércoles entrenó con los Nets, pero el equipo lo dejó fuera para gestionar una lesión en la rodilla izquierda.

"No estoy lesionado", advirtió Griffin. "Sólo no he jugado en tres semanas, entonces creo que es inteligente incrementar esto poco a poco".