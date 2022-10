Dybala, Kante y Alexander-Arnold, en la cuerda floja

Para Paulo Dybala, la alegría de anotar un gol de penal dio paso a la angustia y en un abrir y cerrar de ojos enfrentó la perspectiva de perderse la Copa Mundial.

El delantero argentino se dio vuelta para festejar tras anotar el domingo desde los 12 pasos en el partido de Roma contra Lecce y repentinamente hizo gestos de dolor y se tomó el muslo izquierdo, mientras sus compañeros lo abrazaban.

Dybala salió del campo rengueando y parecía tener lágrimas en la cara cuando se sentó en el banco, seguramente pensando en el mundial de Qatar.

"Está mal, por no decir muy mal", declaró el técnico de Roma José Mourinho cuando se le preguntó por el astro argentino tras la victoria 2-1 de la Roma.

"No soy médico y no he hablado con un médico. Pero por experiencia y después de hablar con Paulo, está difícil", agregó. "Difícilmente vuelva antes del 2023".

Argentina debuta en la Copa Mundial el 22 de noviembre ante Arabia Saudita.

A Dybala se le hacía un escáner el martes para determinar la gravedad de la lesión.

El delantero de 28 años tiene un historial de lesiones, lo que fue una de las razones por las que la Juventus lo dejó ir este año. En los dos últimos años se ausentó 11 veces por lesión jugando con la Juve, perdiéndose 36 partidos.

De hecho, se incorporó a la Roma a mediados de año y ya se lesionó una vez, perdiéndose un partido con Atalanta el mes pasado por un problema muscular.

Se incorporó de inmediato a la selección argentina para dos amistosos contra Honduras y Jamaica, pero el técnico Lionel Scaloni no lo usó. "No lo quiero arriesgar", expresó.

Argentina tiene varios delanteros para elegir, incluidos Lionel Messi, Lautaro Martínez, Papu Gómez y Joaquín Correa. Messi también arrastra un pequeño problema y se cree que Scaloni no llevará a Dybala a Qatar si no está seguro de que se recuperó plenamente.

Scaloni dejó a Dybala afuera del equipo que participó en la Copa América del año pasado precisamente por dudas acerca de su estado físico.

EL ESTADO DE KANTE

N'Golo Kante fue vital en la conquista de la última Copa Mundial por parte de Francia en Rusia hace cuatro años. Pero probablemente no pueda ser de la partida en Qatar.

El volante, que también es proclive a lesionarse, no juega desde el 14 de agosto, en que sufrió una lesión en el isquiotibial jugando con Chelsea en la Liga Premier.

El técnico de Chelsea Graham Potter dijo el lunes que el francés sufrió un revés en su recuperación y se esperan los resultados de otro escáner.

LA LESIÓN DE ALEXANDER-ARNOLD

La presencia de Trent Alexander-Arnold en Qatar parece cada vez más improbable.

Una lesión sufrida durante el fin de semana en el partido de Liverpool con Arsenal aumentó las dudas acerca de su estado físico.

Alexander-Arnold se lastimó un tobillo peleando un balón con Gabriel Martinelli y no salió al terreno en el segundo tiempo.

El técnico de Liverpool Jurgen Klopp dijo que el tobillo del lateral estaba hinchado y que se le haría un escáner.

Otro período de inactividad podría acabar con las esperanzas del jugador de ir al mundial. El técnico de Inglaterra Gareth Southgate parece preferir jugadores más defensivos en el lateral derecho y Alexander-Arnold se hace notar más por sus proyecciones ofensivas que por sus aptitudes marcando. Actualmente está cuarto en la lista de Southgate para el lateral derecho, detrás de Kyle Walker, Reece James y Kieran Trippier.

Walker, sin embargo, también se recuperar de una lesión.