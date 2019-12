Ecuatoriano Luis León, nuevo refuerzo del San Luis elogia el proyecto del Atlético

El defensa ecuatoriano Luis Fernando León señaló que se inclinó por el proyecto del Atlético de San Luis, para el cual llega con muchas ganas para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Tigres de la UANL sostuvo negociaciones con el representante de León, quien fue una de las piezas claves del conjunto Independiente del Valle, que ganó su primera Copa Sudamericana en noviembre, al meter un gol en la victoria por 3-1 ante Colón de Santa Fe.

A su llegada a México compartió que hubo mucho interés de Tigres, al tener conversaciones con su representante, pero no llegaron a un acuerdo, y luego le llamó mucho la atención de San Luis por su gran proyecto.

"Por eso me encaminé a venir acá, por eso me siento muy atraído y con muchas ganas de alcanzar cosas muy importantes y me permitan alcanzas cosas con el equipo", aseguró.

Ese proyecto se le antoja mucho y más porque San Luis Potosí es parte de la estructura del Atlético de Madrid, por lo cual ve que hay objetivos trazados y él espera apoyar para que se cumplan esas expectativas.