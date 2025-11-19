Éder Militão se lesiona jugando para Brasil
Real Madrid confirma lesión muscular de Éder Militão en juego de selecciones.
MADRID (AP) — El defensor del Real Madrid, Éder Militão, sufrió una lesión en la pierna derecha mientras jugaba para Brasil, informó el club el miércoles.
Madrid dijo que las pruebas médicas mostraron que Militão se había lesionado un músculo abductor durante el amistoso de Brasil contra Túnez el martes.
Militão tuvo que ser reemplazado en la segunda mitad del empate 1-1.
El club afirmó que se proporcionarán más actualizaciones sobre la recuperación de Militão.
Madrid, que juega contra Elche en la liga española el domingo, tiene una ventaja de tres puntos sobre Barcelona después de 12 jornadas.
