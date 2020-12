"Edu" Vargas se burla de entrenamientos del "Tuca" Ferretti

El exfutbolista de los Tigres, Eduardo Vargas, dio a entender que el equipo no entrena con Ricardo Ferretti.

En una transmisión que realizó Carlos Salcedo, en uno de los comentarios, apareció "Edu" Vargas quien cuestionó el trabajo de "Tuca" Ferretti.

"¿Qué hicieron hoy de futbol?", posteó Eduardo Vargas con unos emojis de risa.

"Edu" Vargas dejó a los Tigres después de llegar a un acuerdo para jugar con el Atlético Mineiro de Brasil.

Mineiro habría pagado 3.2 millones de dólares por el jugador chileno, quien dejó a los felinos después de estar tres años con el club.