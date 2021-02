Eduardo Varela da positivo a Covid y se perderá narrar el Super Bowl

Eduardo Varela, cronista de ESPN, reveló que dio positivo a Covid-19, por lo que se perderá el viaje a Tampa, para narrar el Super Bowl LV en dicha cadena deportiva.

El mexicano, quien ha tomado las riendas estelares de la transmisión en México de la NFL, tenía programado volar a la Florida e instalarse para lo que será el partido entre los Buccaneers y Chiefs, pero su resultado le quitaron la oportunidad histórica. "Con gran tristeza les informo que salí positivo y no podré viajar a Tampa para el Super Bowl", escribió Varela en sus redes sociales.

El periodista no especificó si estará o no en la transmisión vía virtual de este domingo, mientras que sus compañeros, Pablo Viruega y John Sutcliffe, estarán en el Raymond James Stadium. Sería la sexta ocasión de Viruega en las transmisiones del Super Bowl y segunda como el cronista principal, tras la salida de Álvaro Martín hace un par de años de la misma cadena.