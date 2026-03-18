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Efraín Juárez sancionado con multa tras festejo polémico en CDMX

La FMF aplicó una multa de 352 mil pesos a Efraín Juárez por su conducta tras el empate 2-2 ante Cruz Azul.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 08:23 p.m.
A
Efraín Juárez sancionado con multa tras festejo polémico en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Luego del agónico empate (2-2) ante Cruz Azul, Efraín Juárez protagonizó una escena que no pasó desapercibida. El entrenador mexicano se acercó a la tribuna y, frente a las cámaras, lanzó un mensaje cargado de tensión dirigido a sus aficionados.

Festejo polémico de Efraín Juárez en Estadio Olímpico Universitario

"Aquí hay hue.., aquí al frente hay hue..., aquí hay hue..., aquí hay hue...", mencionó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Sus palabras generaron controversia inmediata y provocaron una oleada de críticas tanto en programas deportivos como en redes sociales, donde se cuestionó la conducta del técnico tras el encuentro.

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Comisión Disciplinaria de la FMF impone multa a Juárez

Ante la repercusión del caso, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) revisó los hechos y, tras evaluar las imágenes, determinó imponerle una multa superior a los 350 mil pesos al exjugador de Monterrey.

De acuerdo con información de ESPN, el también exfutbolista del Real Zaragoza recibió la notificación del pago de 3 mil UMAS, equivalente a 352 mil pesos, por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF por violar el Código de Ética.

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