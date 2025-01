Efraín Juárez suena para CA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul se quedó sin técnico por la repentina salida de Martín Anselmi al Porto de Portugal, así que comenzó la búsqueda para iniciar un nuevo proyecto en donde le nombre de Efraín Juárez ha sido puesto como una opción, debido a que terminó su relación laboral con el Atlético Nacional de Colombia.

Juárez fue el invitado especial de David Faitelson y el periodista de Televisa lo cuestionó sobre algún acercamiento por parte de la directiva de la Máquina, hecho que no negó el estratega mexicano.

“Esas cosas las lleva bien mi gente, mi agente, mi representante, hemos platicado, como he platicado con otros clubes en México y en Europa”, señaló Efraín a “Faitelson sin Censura”.

De igual forma Juárez señaló que en ese tipo de rumores prefiere no dar un punto de vista hasta que se concrete o se cierre la posibilidad de dirigir a un equipo.

“Cualquier circunstancia la realidad es que la platicaremos en un futuro, no te puedo decir y me mantengo mucho al margen porque soy entrenador de futbol y hoy la gente que trabaja conmigo y me apoya desde hace mucho tiempo está viendo esas cosas”, remarcó.

Entre los puntos claves para que acepte alguna oferta, Juárez le explicó a David Faitelson lo que busca para dar el sí.

“Más allá de un club en específico estoy buscando un proyecto que tanto ellos como yo podamos unirnos en una misma idea que es pelear campeonatos, la realidad es que con el plantel y la jerarquía que tiene siempre es interesante”, añadió.

Efraín Juárez es buscado por clubes de Europa y la MLS

Cruz Azul no es el único que está buscando incluir a Efraín Juárez a sus filas, el técnico mexicano señaló que trabaja con una empresa inglesa y están analizando ofertas de equipos en Europa y de la MLS.

“En Europa ha habido un par de acercamientos con clubes importantes, a lo mejor no las mejores ligas a nivel las top 5 porque tampoco puedo decir que hoy me están buscando las top 5, Inglaterra, Francia, España, Italia o Alemania, pero sí te puedo decir que son ligas emergentes, con clubes importantes que en busca proyectos importantes”, le contó a David Faitelson.

Juárez se dice “contento porque todo lo realizado en Atlético Nacional ha tenido frutos, ha tenido repercusiones”, fue donde añadió que el futbol estadounidense también está interesado en sus servicios.

“Ha tenido repercusiones a nivel Europa, a nivel propio México y en la MLS”, sentenció.