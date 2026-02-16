Eileen Gu gana plata en big air en Juegos Milán-Cortina

MILÁN (AP) — Estrechos márgenes decidieron el lunes medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, ya que Eileen Gu tuvo que conformarse con otra plata al intentar defender su título de big air en el esquí de estilo libre, y la estadounidense Elana Meyers Taylor por fin ganó el oro en bobsleigh en sus quintos Juegos Olímpicos.

Plata otra vez para Gu en big air

En el Día 10 de los Juegos de Invierno, la reacción emocional de un aspirante noruego eclipsó la última prueba masculina de esquí alpino y Estados Unidos ganó su partido de semifinales de hockey femenino. Canadá juega a continuación, lo que podría preparar otro duelo por el oro entre las viejas rivales.

Gu llegó a Italia para pelear por medallas de oro en tres pruebas distintas de su disciplina. Tiene dos platas y aún le queda su mejor prueba, el halfpipe.

Tras un largo retraso por la fuerte nevada, fue la canadiense Megan Oldham quien se elevó hasta la victoria con una puntuación combinada de 180,75, por 179 de Gu.

Aun así, fue una actuación notable de Gu, la esquiadora nacida en San Francisco que compite por China y que no había participado en big air en los cuatro años transcurridos desde que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2022.

La suiza Mathilde Gremaud, quien superó a Gu por el oro en slopestyle la semana pasada, quedó fuera de la final de big air al lesionarse la cadera en un entrenamiento, horas antes.

Se acabó la espera para Meyers Taylor

Vancouver, Sochi, Pyeongchang, Beijing. Meyers Taylor ganó al menos una medalla en cada uno de sus primeros cuatro Juegos Olímpicos, pero el oro siempre se le escapaba.

Ya no.

La estadounidense de 41 años conquistó esa medalla tan esperada por apenas cuatro centésimas de segundo en el monobob femenino, cuando la última competidora, la alemana Laura Nolte, cometió un error pequeño pero costoso en su última bajada.

La sexta medalla de la carrera de Meyers Taylor amplía su récord como la atleta de raza negra más laureada en los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, es la mujer estadounidense de mayor edad en ganar el oro en los Juegos de Invierno. Su compatriota Kaillie Armbruster Humphries fue tercera, a 0,08 del tiempo de Nolte.

El momento de McGrath a solas en el bosque

La carrera de eslalon masculino tuvo un desenlace como ningún otro.

El noruego Atle Lie McGrath iba liderando la prueba y fue el último en salir en la segunda manga, pero se abrió de piernas en una puerta y quedó eliminado. Se detuvo, lanzó sus bastones de esquí por encima de una valla y luego empezó a caminar por la nieve profunda hacia el bosque para pasar un tiempo a solas.

"Pensé que iba a tener un poco de paz y tranquilidad, cosa que no tuve", dijo McGrath. Añadió que fotógrafos y policías lo localizaron.

El dramático final eclipsó el oro del suizo Loic Meillard y una caída anterior del brasileño Lucas Pinheiro Braathen, ganador del eslalon gigante y artífice de un inédito oro invernal para Sudamérica.

Han sido unos Juegos Olímpicos especialmente duros para McGrath, cuyo abuelo murió el día de la ceremonia de apertura. McGrath compitió con un brazalete como homenaje.

Semifinales de hockey

Estados Unidos se clasificó al partido por la medalla de oro femenina tras arrollar a Suecia por 5-0. La arquera Aerin Frankel mantuvo una racha de imbatibilidad que ahora alcanza los 331 minutos.

Las estadounidenses siguen invictas y han permitido apenas un gol en todo el torneo al buscar su primer oro desde 2018.

Definirán el título contra Canadá. Con dos goles de Marie-Philip Poulin, las campeonas defensoras sufrieron para doblegar 2-1 a Suiza.

Más oro neerlandés

Xandra Velzeboer ganó su segunda medalla de oro de estos Juegos Olímpicos en los 1.000 metros femeninos de patinaje de velocidad en pista corta, para igualar a su compañero neerlandés Jens van ´t Wout con dos oros en los Juegos.

La italiana Arianna Fontana perseguía lo que habría sido su 14ª medalla olímpica de su carrera, pero terminó cuarta.

Austria ganó el primer oro olímpico de la historia en el super team masculino de salto de esquí. Los austríacos iban en cabeza cuando la competencia se acortó debido a la fuerte nevada y al viento.