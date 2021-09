El alemán Tony Martin confirma su retiro tras el Mundial de ciclismo

BRUSELAS (AP) — Tony Martin, el cuatro veces campeón mundial de contrarreloj y ganador de cinco etapas en el Tour de Francia, anunció que pondrá fin a su trayectoria profesional de 14 años tras el campeonato mundial.

El ciclista alemán, de 36 años, quedó sexto en la contrarreloj individual del mundial que fue ganada el domingo por el italiano Filippo Ganna y se retirará tras el relevo mixto previsto el próximo fin de semana.

El campeonato mundial de ruta arrancó el domingo en la región de Flandes en Bélgica.

A Martin le quedaba un año de contrato con Jumbo-Visma, pero le informó a la directiva del equipo su intención de retirarse tras el Tour de Francia en julio. Martin sufrió un accidente durante la 11ma etapa de la ronda gala, teniendo que ser sacado en ambulancia.

Martin también había sufrido una caída en la primera etapa del Tour por culpa de la imprudencia de una espectadora que desplegó un enorme cartel cuando éste se acercaba.

"Los feos accidentes que sufrió este año me hicieron cuestionar si vale la pena continuar lidiando con los riesgos en nuestro deporte", dijo Martin. "Decidí no hacerlo, dado que la seguridad no ha mejorado a pesar de tanta discusión sobre las rutas y barreras".