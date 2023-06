El astro argentino Lionel Messi participó en una serie de comedia

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- El astro argentino Lionel Messi pasó unos días de vacaciones en Argentina y aprovechó el tiempo para acompañar a excompañeros suyos de Selección como Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme en sus respectivos partidos homenaje en la cancha de Newell's Old Boys y de Boca Juniors. Además... Tuvo su debut como actor.

Sí, aunque suene raro, quien para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, decidió animarse y tomar otro reto: el de la actuación.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar fue parte del primer capítulo en la segunda temporada de la serie "Los Protectores", protagonizada por Andrés Parra y Gustavo Bermúdez.

Messi cumple el rol del gran deportista que "los protectores" buscan para el negocio que tienen en la industria del futbol.

"Lo que actúa Leo. Lo actuó perfecto, lo hizo muy bien. Es Messi. Hace de Messi y lo hace perfecto, pero hace algo que tuvo que actuar. Se quiere pelear conmigo y eso es actuación", declaró Adrián Suar, actor y amigo del futbolista.

"A lo largo de mi carrera, les he dado indicaciones a muchos actores. A algunos les hice bien y a otros les arruiné la carrera. Pero el único que me entendió a la perfección las indicaciones es el número uno", agregó.

ESTO SÍ QUE ES CINE. pic.twitter.com/kDCQ4vD4Gu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 26, 2023