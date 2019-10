El Atlético de Madrid despierta y vence 2-0 a Bilbao

El Atlético Madrid dejó atrás parte del recelo adquirido en las últimas jornadas con un triunfo solvente ante el Athletic (2-0), que eleva al conjunto de Diego Pablo Simeone a la altura del líder, el Barcelona, en medio de una décima jornada marcada también por el primer triunfo de la temporada del Leganés.



Además de la mejoría rojiblanca y el despegue pepinero, la fecha reafirmó la etapa de bonanza que disfruta el Villarreal y también el Valladolid, ahora cerca de Europa.



En el Wanda no hubo dudas ni división. Le bastó al Atlético con la puntería de Saúl y de Álvaro Morata en momentos oportunos para dejar en evidencia al Athletic, que se topó un par de veces con Jan Oblak, que respondió como es habitual al protagonismo requerido en cada partido.



Con el clásico aplazado el duelo del Metropolitano ganó protagonismo. Dos históricos, un duelo con tradición que se llevó el Atlético, más dominador y más certero.



Saúl marcó el camino a la media hora y Morata sentenció en el 64, poco antes de ser sustituido por Diego Costa, relegado al banquillo en esta ocasión. No hubo opción para el Athletic, que acumula ya cinco partidos sin ganar. Dos puntos de quince en juego es el exiguo bagaje en sus últimos compromisos. Una sequía que le ha instalado en tierra de nadie, en el ecuador de la clasificación, ahora estancado en la carrera por los puestos europeos.



De hecho, el cuadro de Gaizka Garitano fue superado en la tabla por el Valladolid. El equipo pucelano volvió a sumar. Prolongó ante el Eibar su buena línea y ya contempla el panorama competitivo cerca los puestos europeos. Los empates ante el Athletic, Atlético Madrid y Granada y los triunfos frente el Espanyol y el de este sábado contra el Eibar (2-0) constatan el buen trabajo del plantel de Sergio González, que en los diez encuentros jugados solo ha encajado dos derrotas.



El acierto de Sergi Guardiola y de Mohammed Salisu dejaron la situación encarrilada en la primera parte del duelo de Zorrilla ante un rival a la baja. El Eibar, lejos de la versión competitiva que ofreció en campañas anteriores es presa de las dudas. Condicionado por su dinámica negativa y con una preocupante situación en la clasificación.



El equipo de Jose Luis Mendilibar, que solo ha sumado uno de los recientes nueve puntos en juego, no se sobrepuso en ningún momento a la contundencia de su rival. Salió cabizbajo de Zorrilla el Eibar, que puede caer a los puestos de descenso si el Celta, que recibe a la Real Sociedad, y el Betis, que visita al Granada, suman algo el domingo.



El cambio de entrenador reactivó al Leganés, que sumó su primera victoria de la temporada. Fue ante el Mallorca, estimulado por el triunfo el pasado domingo contra el Real Madrid. El conjunto 'pepinero' devolvió al cuadro balear a la realidad (1-0).



El estreno en el banquillo de Luis Cembranos supuso aliento para Butarque, que desde hace semanas vive bajo presión. El Leganés, que consiguió su primer triunfo gracias al gol del danés Martin Braithwaite, se asomó al torneo después de haber transitado con solo dos puntos en las nueve primeras jornadas.



La victoria ante el Mallorca saca al Leganés de la cola de la tabla a la que cae el Espanyol, que el domingo visita al Levante.



La décima fecha se abrió el viernes con la goleada del Villarreal al Alavés (4-1), que consolidó el buen nivel del equipo de Castellón cuando ejerce de local.



El doblete de Karl Toko Ekambi al que se sumaron los goles de Gerard Moreno y Javier Ontiveros alzaron al conjunto de Javier Calleja a la zona de Liga de Campeones y acentuaron la inestabilidad alavesa como visitante.