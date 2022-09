El Barcelona cae ante el Bayern 2-0 tras un gran primer tiempo

A-AA+

Berlín, 13 sep (EFE).-El Barcelona cayó este martes por 2-0 ante el Bayern pese a un gran primer tiempo en el tuvo un claro dominio, fue el mejor equipo y lo tuvo todo para poner el partido a su favor con varias claras ocasiones de gol e incluso un posible penalti no pitado de Alphonso Davie contra Ousmane Dembelé.



No obstante, en la segunda parte, en apenas 3 minutos, el Bayern le dio la vuelta al partido con goles de Lucas Hernández, en el 51 tras un saque de esquina, y de Leroy Sané en el 54 tras gran pase de Jamal Musiala.



El gol de Lucas Hernández llegó en el primer saque de esquina a favor del Bayern a lo largo del partido.



El Barcelona tuvo gran primera parte en la que solo le falto el gol para el que tuvo varias ocasiones claras además de un posible penalti de Alphonso Davies sobre Ousmane Dembelé que no fue sancionado por el árbitro central Danny Makkelie.



El partido se planteó con un Barcelona que buscaba posesiones largas y un Bayern que, cuando tenía la pelota, buscaba la llegada rápida a la portería.



Tras unos primeros minutos equilibrados llegó la primera ocasión del Barcelona con un disparo de Pedri dentro del área que Manuel Neuer salvó con una parada de pie.



Era el minuto 9 y a partir de ese momento vino una fase en la que el Barcelona empezó a mandar con claridad, a poner la pelota en la mitad contraria y a ganar la mayor parte de los duelos divididos por el balón.



En el 14, ante un error de Neuer al tratar de abrir juego, fue Dayot Upamecano el que salvó al Bayern al quitarle la pelota a Robert Lewandowski cuando iba a rematar a puerta.



Cuatro minutos después, en un contragolpe, el propio Lewandowski falló una gran ocasión al rematar por encima de la portería solo ante Neuer.



En el 21 Neuer paró un cabezazo a quemarropa de Lewandowski, en el 26 Raphinha disparo ligeramente desviado desde fuera del área.



Después, aunque el Barcelona siguiendo teniendo la iniciativa, el Bayern se sacudió un poco con jugadas puntuales en el área contraria.



En el 27 vino la primera llegada con un remate de Mazraoui que no representó ningún problema para Marc André Ter Stegen. En el 28 Kounde cortó en el área pequeña un centro peligroso de Jamal Musiala.



La situación más peligrosa fue otro centro de Musiala en el que Thomas Müller y Sadio Mané se estorbaron mutuamente cuando buscaron el remate.



Pese a esos conatos ofensivos era el Barcelona el que tenía el control del partido y que se mostraba además muy atento defensivamente en el centro del campo para no dar espacio a las transiciones del Bayern.



El partido parecía del Barcelona y pero en la segunda parte en apenas tres minutos el Bayern le dio la vuelta a la trayectoria del partido.



Al comienzo, todo parecía que seguiría igual. Lo primero que pasó después de que los jugadores volvieron de los vestuarios fue una recuperación de pelota del Barcelona que terminó en un remate ligeramente desviado de Raphinha.



Sin embargo, después vino la primera ocasión clara del Bayern, un remate de Leon Goretzka que Ter Stegen desvió a saque de esquina. Y en el primer ataque de esquina a favor del Bayern del partido el centro de Joshua Kimmich encontró a Lucas Hernández que marcó de cabeza dentro del área pequeña.



Era el minuto 51 y en el 54 llegó el segundo gol. Lo marcó Leroy Sané tras gran jugada y pase de Musiala, con un remate al segundo poste dentro del área.



Los dos goles dejaron al comienzo algo paralizado al Barcelona y hubo una fase de presión del Bayern pero luego los de Xavi Hernández volvieron a mostrar la tónica anterior.



El Bayern ofrecía más resistencia y era más incisivo desde el ingreso de Goretzka pero el Barcelona siguió haciendo su partido y tuvo una gran ocasión en el 63 con un remate al poste de Pedri tras una pared con Lewandowski.



Ficha técnica:



2 Bayern: Neuer; Pavard (Mazraoui, 21), Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer (Goretzka, 46); Musiala (Gravenberch, 80), Sané (Tel, 80); Müller, Mané (Gnabry, 70).



0 Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Busquets (Kessie, 80), Pedri, Gavi (De Jong, 61); Dembelé (Fati, 80), Lewandowski, Raphinha (Ferrán Torres, 61).



Goles: 1-0 (min 51, Lucas Hernández), 2-0 (min 54, Sané)



Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Sabitzer, Busquets, Kimmich Incidencias: partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena de Múnich.