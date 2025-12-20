El Bolonia a la final de Copa; gana al Inter

RIAD.- Bolonia se enfrentará a Napoli en la final de la Supercopa de Italia la próxima semana después de vencer el viernes en penales 3-2 a Inter de Milán tras un reñido empate a uno en Arabia Saudí.

Ciro Immobile acertó el cobro decisivo para el debutante en la Supercopa, Bolonia, después de que Alessandro Bastoni, Nicolo Barella y Ange-Yoan Bonny fallaran para el Inter.

Lews Ferguson y Jonathan Rowe también anotaron para Bolonia, mientras que el argentino Lautaro Martínez y Stefan de Vrij convirtieron para el Inter.

El resultado significa que Bolonia jugará contra Napoli el lunes en Riad. El campeón de la Serie A venció a AC Milan 2-0 en la primera semifinal el jueves.

La Supercopa de Italia se juega entre los ganadores y subcampeones de la Serie A y la Copa de Italia de la temporada pasada, con todos los partidos celebrados en Arabia Saudí.

Inter tomó la delantera después de solo 70 segundos en el Estadio Al-Awwal Park en Riad. Bastoni avanzó antes de cruzar al segundo palo donde Marcus Thuram remató de volea espectacularmente.

Bolonia igualó el marcador diez minutos antes del descanso a través de Riccardo Orsolini.