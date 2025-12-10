El Chelsea pierde ante el Atalanta

El Chelsea fue derrotado en la Liga de Campeones por primera vez en casi tres meses, después de que el delantero belga Charles De Ketelaere asistió en el tanto del empate y anotó el gol de la victoria al 83 cuando el Atalanta remontó para ganar 2-1.

El Chelsea, que se adelantó con un gol de João Pedro, salió de los ocho primeros puestos de clasificación automática con su segunda derrota.

Fue la cuarta victoria para el Atalanta, que subió al tercer lugar y es el equipo italiano mejor posicionado.

Gianluca Scamacca empató 1-1 al rematar de cabeza un centro de De Ketelaere, quien luego disparó un tiro que el portero del Chelsea, Robert Sánchez, tocó pero no pudo detener.

