El día que "Pelé" llamó "Héroe de Tepito" a Cuauhtémoc Blanco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Hace algunos años, un banco juntó a Edson Arantes do Nascimento "Pelé" con Cuauhtémoc Blanco.

El objetivo era promocionar un producto del banco, pero llamó la atención la forma en la que el astro brasileño se refirió a Blanco en el spot.

La trama tenía que ver con que ambos peleaban por la playera con el número '8', aunque durante sus respectivas carreras fueron reconocidos por utilizar la "10".

Blanco le dice a Pelé que él es "el '10' clásico", a lo que el astro le responde que "usted inventó la 'Cuauhtemiña'".

El "Cuau" le dice que es el "héroe del Maracaná" y el sudamericano refuta al mexicano que es el "héroe de Tepito".

Acto seguido, Cuauhtémoc pide definir todo en un volado, pero Pelé le dice que no sabe de futbol.

Blanco le da varios datos de la carrera de "O Rei", pero no responde a cuál selección le marcó su primer gol en Copas del Mundo.

Al final, los dos se quedan con la "8".