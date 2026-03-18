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El dominio inglés se apaga en la Champions: Solo Arsenal y Liverpool siguen con vida

El Arsenal lidera la Premier y avanza a cuartos, mientras Liverpool enfrentará al PSG.

Por AP

Marzo 18, 2026 08:50 p.m.
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El dominio inglés se apaga en la Champions: Solo Arsenal y Liverpool siguen con vida

El Newcastle encajó ocho goles. El Chelsea ocho más. El Tottenham recibió siete, y el Manchester City permitió cinco.

Eliminación masiva de clubes ingleses en octavos de final

Se acabó el dominio inglés en la Liga de Campeones esta temporada.

Los goles cayeron a raudales contra los clubes de la Liga Premier, que pasaron de marcar la pauta en la fase de liga a ser, en gran medida, arrasados en los octavos de final.

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El Arsenal y Liverpool son los dos clubes ingleses que siguen en pie de los seis equipos ingleses que entraron en la Liga de Campeones esta temporada.

Cinco de ellos se clasificaron automáticamente a los octavos de final —más que cualquier otro país— y Newcastle lo hizo a través de los playoffs. Pero la historia ha sido distinta en las últimas dos semanas, con el City, Chelsea, Newcastle y Tottenham eliminados en esta ronda.

Resultados destacados de octavos y próximos enfrentamientos

Tottenham reaccionó para vencer 3-2 al Atlético de Madrid el miércoles, pero no pudo remontar la derrota 5-2 del partido de ida. El marcador global fue 7-5 a favor del Atlético.

La victoria 7-2 del Barcelona en el Camp Nou completó un marcador global de 8-3 sobre Newcastle.

Paris Saint-Germain venció 8-2 al Chelsea en el global y el Real Madrid superó 5-1 en el global al City.

El Arsenal, líder de la Premier League, avanzó a los cuartos de final con una victoria global 3-1 sobre el Bayer Leverkusen y Liverpool derrotó 4-0 al Galatasaray el miércoles para sellar un triunfo global 4-1.

Arsenal es el favorito ante Sporting de Lisboa en la próxima ronda, mientras que Liverpool afronta la desalentadora perspectiva de medirse con el campeón defensor, Paris Saint-Germain.

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