El equipo está para llegar a liguilla: Barrera

Estoy contento en San Luis, la pretemporada ha estado algo pesada, me ha costado un poco, pero me ha sentido cada día mejor, hay un buen grupo, un grupo sano, tenemos un equipo para conseguir cosas importantes.

Así se expresó el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis, Pablo Barrera, quien se encuentra muy contento de estar en San Luis y mencionó que en estos momentos están entrenando fuerte, siente que el equipo va estar listo para ir por lo que están buscando.

Cuestionado sobre a que aspirar el conjunto potosino, Pablo Barrera comentó, "es importante señalar el trabajo que ha realizado la directiva y Memo, al traer a jugadores de calidad, el equipo está para llegar a liguilla, está para pelear lugares en la zona de arriba, por lo que debemos de seguir entrenando de la misma manera, que por cierto, me sorprendió la intensidad con que se hacen y si eso lo trasladamos a los partidos, seguramente seremos un equipo complicado, y con la calidad que tenemos en el plantel nos va a ayudar mucho".

Con relación al tema de Pumas, el ex felino mencionó, "ese tema ya quedo atrás, ahora estoy muy contento en San Luis, sobre todo por el interés que tuvo el presidente del equipo y también Memo, y sobre el tema de Guillermo, la verdad sé que es un entrenador que te exige mucho, que sabe de tu capacidad, de cada jugador y lo tienes que demostrar en el terreno de juego, hoy con la confianza que me dieron Memo como el presidente, es hacer bien las cosas dentro del campo, y sé que con la confianza de todo el equipo, porque he sido muy bien recibido en la escuadra, vamos a conseguir cosas grandes, como lo he dicho a los equipos a los que he ido, voy a aportar mi granito de arena, tratar de ayudar al equipo en lo que más se pueda, ir por la liguilla, porque el equipo está para ir por la liguilla, y creo que podemos conseguir cosas importantes".

Con relación al repechaje y que no va a ver ascenso y descenso en los siguientes torneos, el nuevo refuerzo del Atlético de San Luis mencionó, "en cuanto al ascenso y descenso yo estoy en contra de eso, pero al final, los directivos son los que deciden, ellos saben, fue una decisión estudiada, no fue de ahorita, y será en un futuro, cuando se sepa si fue buena o no esa decisión, y en cuanto al repechaje, uno como jugador, hace lo que el equipo te pide, ese tipo de situaciones yo no me mete en eso, yo me encargo de hacer lo que tenga que hacer en el campo".

Sobre el hecho de que llega al conjunto potosino con 33 años de edad y que le puede ofrecer, Pablo Barrera dijo, "lo que vengo haciendo en los equipos, sobre todo en el último semestre que me fue muy bien en Pumas, con el tema de las asistencias, apoyar al conjunto con el tema defensivo, voy a aportar mi experiencia, el equipo se está formando muy bien, están haciendo bien las cosas, se está armando un grupo muy bueno dentro y fuera del campo y eso lo siento primordial en un equipo, porque de esa forma vamos hacer cosas importante en el campo".

Se le preguntó si no existe temor por los contagios que están a la orden del día a lo que el nuevo jugador del Atlético de San Luis respondió, "es complicado, es difícil, en la Ciudad de México han salido muchos contagiados, hay temor, pero al final esto tiene que arrancar, de alguna manera tenemos que empezar a jugar, y regresar a nuestra vida normal".