El estadio Azteca no piensa en pronta apertura

México.- El estadio Azteca no tiene pensado abrir sus puertas al público próximamente. Las condiciones de la pandemia Covid-19 en la Ciudad de México no dan para hacerlo, por lo que Cruz Azul y América no lo han considerado.

Álvaro Dávila, presidente ejecutivo de La Máquina, se sorprendió al enterarse lo que dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sobre la posible apertura de los recintos, en caso de bajar a amarillo en el semáforo epidemiológico del país.

"Ayer entrenamos en el Estadio Azteca y, de hecho, la dirigencia del mismo nos dijo que no se ve cercano [abrir los inmuebles deportivos]", comentó el directivo vía telefónica.

La mañana de este viernes, Sheinbaum comentó que "estamos a cuatro puntos del amarillo. Esto significaría no sólo la posibilidad de los aficionados [para volver a los estadios], sino por la activación económica... pero sí se podría abrir en amarillo".

La directiva celeste subrayó el deseo por recibir de vuelta a su fanaticada, sobre todo porque se acerca la Liguilla del Guardianes 2021, aunque la paciencia es fundamental para no arriesgar a los ciudadanos.

"Ni siquiera, remotamente, se manejó el tema", comentó Dávila, sobre la reunión con la administración del Coloso de Santa Úrsula. "Vamos a estudiarlo muy bien y saber cuál es la mejor opción. Nos encantaría que así fuera, pero hay que cuidar todos los lineamientos".

Incluso, el jueves, Santiago Baños, presidente del América, también negó la posibilidad de recibir público azulcrema en un futuro cercano.

"Es un tema más complicado en la Ciudad de México, trabajamos de la mano con las autoridades y, hasta que no disminuya el tema de contagios, no se podrán abrir los estadios aquí. Los números muestran que aún no es tiempo de tomar una decisión así", dijo el directivo emplumado.