El golazo que América femenil dedicó a Diana González

Al tiempo que anotó el primer tanto del clásico joven del futbol femenil, Daniela Espinosa no evitó las lágrimas. En su mente, el recuerdo de la jugadora y capitana fallecida el pasado viernes, Diana González.

De sus 11 goles en el Apertura 2019, éste fue uno de los que más emociones provocó en Espinosa, pese a que el clásico ante Cruz Azul finalizó con empate (1-1), en las instalaciones de Coapa. Un punto con dedicatoria especial, al menos, para las Águilas que vuelan rumbo a la Liguilla de la Liga MX Femenil, con 29 puntos.

Luego de una serie de homenajes para Diana González, quien falleciera el pasado viernes a consecuencia de una descompensación en los niveles de glucosa (hipoglucemia), América desquitó todas las sensaciones con una fantástica jugada individual de la atacante Daniela, a los 31 minutos.

Entre el festejo, la delantera de 20 años soltó un par de lágrimas y después se unió con el resto de sus compañeras, para formar un círculo y señalar hacia el cielo.

Sin embargo, la celeste Martha Enciso lo empató a los 59', dejó ver que las suyas no iban a regalar el clásico, aunque prácticamente ya llegaban eliminadas a la cancha del Centenario; con 23 unidades y sólo una jornada por disputar ya no les alcanza para clasificar a la fiesta grande.