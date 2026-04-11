El Heat tritura a los Wizards
Los Washington son oficialmente el peor equipo de la NBA
WASHINGTON.- Los Wizards de Washington quedaron oficialmente como el peor equipo de la NBA en esta campaña, al sufrir el viernes una nueva paliza, 140-117 ante el Heat de Miami.
Washington (17-64) ha perdido nueve duelos seguidos y 25 de sus últimos 26 para caer al fondo de la clasificación.
Los Wizards se convirtieron en el primer equipo de la NBA en perder 64 partidos en tres temporadas consecutivas. Los Grizzlies de Vancouver perdieron al menos 63 compromisos en cada una de sus primeras tres temporadas, de 1995-96 a 1997-98, mientras que los 76ers de Filadelfia, en la era conocida como el "Proceso", igualaron esa futilidad de 2013-14 a 2015-16.
Simone Fontecchio y Pelle Larsson anotaron 24 puntos cada uno por el Heat (42-39), que había perdido 10 de 13. Miami promedió 143,5 puntos al terminar 4-0 contra Washington esta temporada.
El Heat ya tiene asegurado su cuarto viaje consecutivo al minitorneo de play-in.
Bam Adebayo, de Miami, sumó 20 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Anotó 83 puntos, la segunda mayor cantidad en la historia de la NBA, en el partido del 10 de marzo contra Washington, y promedió 34,8 puntos ante los Wizards esta temporada.
