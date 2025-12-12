El Hijo del Santo se quita la máscara
México.- El Hijo del Santo, una de las grandes leyendas de la lucha libre, se encuentra a unas horas de despedirse oficialmente del ring.
Luego de una larga carrera, el esteta ha decidido poner fin a su legado este sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, inmueble que espera ser testigo de una noche llena de emociones.
El "Enmascarado de Plata", como lo llaman los aficionados de todo el país, ha vivido en los últimos meses un gran recorrido por todo México, donde recibió el cariño de los seguidores que lo vieron entregarse en los mejores escenarios.
El gladiador, quien ha cuidado su incógnita y está listo para entregarle la batuta a su hijo, enfrentará en su último combate a Dr. Wagner Jr., Texano Jr. y El Hijo de Fishman. Hace unas horas realizó algo inesperado.
Tras asegurar que se retiraría de la lucha libre manteniendo el misterio del hombre detrás de la máscara, el luchador aprovechó un momento en un evento privado y, en compañía de un círculo cercano, anunció que se quitaría la máscara.
Luego de risas y algunos comentarios, El Hijo del Santo realizó la acción, pero tras milésimas de segundo se colocó otra tapa que tenía en sus manos y regaló la primera a Joaquín López-Dóriga.
