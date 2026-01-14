logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Madrid, eliminado de Copa del Rey en debut de Arbeloa

Por EFE

Enero 14, 2026 04:12 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

El Albacete, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor, en el minuto 95.

Betancor ya adelantó al Albacete en el minuto 82, pero el tanto fue igualado por Gonzalo García en el 91, una anotación que se quedó en nada tras el gol final que elimina al Real Madrid de la Copa del Rey, en el que fue el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Madrid, eliminado de Copa del Rey en debut de Arbeloa
El Madrid, eliminado de Copa del Rey en debut de Arbeloa

El Madrid, eliminado de Copa del Rey en debut de Arbeloa

SLP

EFE

Dueño de Steelers duda que Aaron Rodgers se quede
Dueño de Steelers duda que Aaron Rodgers se quede

Dueño de Steelers duda que Aaron Rodgers se quede

SLP

EFE

Esto, ante la salida de Mike Tomlin

Cruz Azul busca su primer triunfo ante Atlas
Cruz Azul busca su primer triunfo ante Atlas

Cruz Azul busca su primer triunfo ante Atlas

SLP

El Universal

La Máquina enfrenta a los Rojinegros en el estadio Cuauhtémoc de Puebla

Liga MX | Horarios y canales para los juegos de miércoles
Liga MX | Horarios y canales para los juegos de miércoles

Liga MX | Horarios y canales para los juegos de miércoles

SLP

El Universal