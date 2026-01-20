El Madrid golea al Mónaco y encarrila su clasificación

El Real Madrid se impuso con autoridad este martes al Mónaco (6-1), gracias al doblete del francés Kylian Mbappé en los minutos 5 y 26, al gol del argentino Franco Mastantuono en el 55, al gol en propia puerta del alemán Thilo Kehrer en el 55, el del brasileño Vinícius en el 63 y el del inglés Jude Bellingham en el 80.

El tanto del Mónaco lo firmó el neerlandés Jordan Teze en el minuto 72, aprovechando un error en la salida de balón de Dani Ceballos.

Fue un partido que sirve al Real Madrid para encarrilar, gracias a sus 15 puntos, su presencia en los octavos de final de la competición.