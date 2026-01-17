Mbappé y Asencio dan la victoria al Real Madrid
El Real Madrid se impuso este sábado al Levante (2-0) gracias a los goles del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 58, y de Raúl Asencio, de cabeza en el 66.
Fue un partido marcado por los pitos que recibió el conjunto blanco por parte de su afición.
Los malos resultados recientes fueron el detonante del enfado, tras perder en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y ser eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días.
Además, luego de que Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banquillo tras la marcha de Xabi Alonso.
