logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mbappé y Asencio dan la victoria al Real Madrid

Por EFE

Enero 17, 2026 03:43 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

El Real Madrid se impuso este sábado al Levante (2-0) gracias a los goles del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 58, y de Raúl Asencio, de cabeza en el 66.

Fue un partido marcado por los pitos que recibió el conjunto blanco por parte de su afición.

Los malos resultados recientes fueron el detonante del enfado, tras perder en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y ser eliminado en octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días.

Además, luego de que Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banquillo tras la marcha de Xabi Alonso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mbappé y Asencio dan la victoria al Real Madrid
Mbappé y Asencio dan la victoria al Real Madrid

Mbappé y Asencio dan la victoria al Real Madrid

SLP

EFE

Playoffs NFL de sábado: ¿A qué hora y dónde verlos?
Playoffs NFL de sábado: ¿A qué hora y dónde verlos?

Playoffs NFL de sábado: ¿A qué hora y dónde verlos?

SLP

El Universal

Un motivado ADSL visita a Xolos en busca de seguir sumando
Un motivado ADSL visita a Xolos en busca de seguir sumando

Un motivado ADSL visita a Xolos en busca de seguir sumando

SLP

Pulso Online

Sébastien Salles-Lamonge se destaca como jugador clave en el encuentro

Entérate | Partidos de la Jornada 3 del Clausura este sábado
Entérate | Partidos de la Jornada 3 del Clausura este sábado

Entérate | Partidos de la Jornada 3 del Clausura este sábado

SLP

El Universal