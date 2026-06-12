El Madrid trae de vuelta a Mourinho

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MADRID.- El Real Madrid traerá de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, unos 13 años después de que dejó el club, confirmó el jueves el gigante español.

El técnico portugués llega con un contrato de tres años y comenzará oficialmente su segunda etapa el 13 de julio, cuando arranque la pretemporada, indicó el club.

Mourinho no dejó a nadie indiferente en España con su estilo de dirección abrasivo, aunque innegablemente exitoso, cuando entrenó por primera vez al Madrid de 2010 a 2013.

Durante su primera etapa, llevó al Madrid a un título de liga española y una corona de la Copa del Rey. Sin embargo, se le recuerda más por su personalidad confrontacional, que terminó dividiendo a su propio vestuario y alienando a todos salvo a los aficionados más acérrimos, así como a gran parte de la prensa local.

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Ahora heredará a un equipo que no ha estado a la altura y se reincorporará a un club sumido en el desorden.

El Madrid no ha ganado un título importante en dos años con el delantero estrella Kylian Mbappé a bordo. El club pasó por dos entrenadores, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, esta temporada.

El equipo que ha ganado 15 copas europeas, además, se han visto avergonzados por una serie de episodios poco decorosos. Hubo una pelea entre jugadores, aficionados abucheando al equipo y futbolistas cuestionando las decisiones de Arbeloa.

El presidente del club, Florentino Pérez, añadió a la sensación de un club en crisis en la conferencia de prensa para anunciar que convocaría elecciones anticipadas, que luego ganó, mientras arremetía contra los medios por lo que consideró una campaña para obligarlo a dimitir.