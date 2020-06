Aunque el técnico Miguel Herrera ha reiterado su amor en el futbol es por el Atlante, si tuviera que elegir ídolos del americanismo, sin dudarlo se encomienda a Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador del estado de Morelos.

"El máximo ídolo del América es Cuauhtémoc Blanco", señaló el estratega de las Águilas, en un video compartido por el club en redes sociales.

"[Cuauhtémoc] se cuece aparte, es un tipo distinto, aunque no fui americanista de niño, hoy lo soy y me entrego a estos colores, sin duda Cuau es el ídolo de mucha gente".

Durante los meses de cuarentena, a causa de la pandemia de coronavirus, el América ha utilizado las redes sociales para revivir hazañas, como campeonatos y clásicos ganados.

Si tuviera la oportunidad de elegir a una leyenda azulcrema para agregar a su equipo y disputar algún clásico, ´el Piojo´ se salió del guión y mencionó a tres ex futbolistas.

"Cuauhtémoc Blanco, Carlos Reinoso y Alfredo Tena: esos tres examericnaistas los usaría en un clásico", indicó Herrera, quien recientemente ha respondido a críticas del chileno Reinoso por su labor en la dirección técnica.

Finalmente, a Miguel se le cuestionó en qué época le hubiera gustado ser futbolista.

"En ésta, como jugador pasé por muchas épocas, pero en la actualidad he vibrado, me encanta este equipo [América], pero también la época de los 80´ del América fue extraordinaria", compartió el entrenador, quien jugó con las playeras de los Tecos UAG, Santos, Atlante, Querétaro y Toros Neza.