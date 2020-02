El mensaje de Nicolás Castillo tras salir del hospital

Luego de más de 10 días hospitalizado, Nicolás Castillo reapareció con un mensaje en su Instagram, en el que reconoce incertidumbre por su futuro deportivo.

"Hoy, después de muchos días en hospital me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta, gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso, para yo estar aquí...", expresó el chileno tras recibir el alta médica.

Nico entró a cirugía, para reparar el tendón del recto femoral derecho del muslo derecho, desde el pasado 29 de enero. Pero, horas después de salir de quirófano, el jugador presentó una trombosis que fue atendida oportunamente por un especialista.

"Hoy tengo un partido aparte y no lo voy a perder. No sé lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, y cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca".

"GRACIAS a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías. Les deseo lo mismo que me desean, pero por mil", concluyó el delantero del América.

Castillo solamente suma 15 minutos de acción en el Clausura 2020 y su vuelta a las canchas está en vilo.